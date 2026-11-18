В инстаграме Элина подвела итоги своего 2026 года. Этот пост вызвал реакцию у ее бывшего мужа, отца единственной дочери Скай Гаэля Монфиса.

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Как Свитолина прокомментировала поражение от россиянки и 2026 год

Несмотря на все испытания как на корте, так и за его пределами, а также горечь поражения от Андреевой в последнем матче года, Элина Свитолина в своем посте сохраняла максимально бодрый тон.

Какой сезон! Ничего, кроме позитива, уроков и воспоминаний, чтобы идти вперед. Благодарна за каждый миг и каждому, кто был частью этого путешествия– написала украинка.

На слова своей бывшей супруги не забарился с реакцией Гаэль Монфис. Французский теннисист, завершивший в этом году карьеру, поставил лайк под постом Элины, подтвердив таким образом отсутствие конфликтов и обид между супругами.

Как Свитолина провела сезон 2026 года

В этом году Элина Свитолина выиграла два турнира, добившись наибольшего успеха в Риме, где стала победительницей соревнований серии WTA 1000. Она также была полуфиналисткой Australian Open и финалисткой Итогового турнира.

За год Элина заработала более 6 миллионов долларов призовых и по общей сумме доходов, полученных на корте за годы выступлений, поднялась на 12-е место среди всех теннисисток в истории.