Еліна Світоліна відреагувала на хейт після розлучення перед стартом на Підсумковому турнірі

Українці Еліні Світоліній доводиться і надалі терпіти дошкульні коментарі у соцмережах через звинувачення, пов'язані з припиненням шлюбу з Гаелем Монфісом. Свій емоційний стан тенісистка передала за допомогою картинки-мему.

У своєму акаунті в Threads перша ракетка України оприлюднила допис, який показує її нинішні переживання. На такому складному тлі їй доведеться провести перший для неї за сім років Підсумковий турнір WTA.

Світоліна протидіє хейту

Світоліна обрала для опису свого внутрішнього стану мем з кошеням, озброєним катаною, яке нещасно сидить у вагоні метро. До зображення вона додала підпис "Останні кілька тижнів відчуваються саме так…"

Усе через зливу негативних коментарів від користувачів соцмереж, які вважають Світоліну винною у розірванні шлюбу з Гаелем Монфісом. Українку цькують за те, що вона замість того, щоб йти на фронт, продовжує жити повноцінним розкішним життям, пропонують їй знятися з Підсумкового турніру, звинувачують у тому, що вона виявилася "негідною" Монфіса.

При цьому сам француз просив спільноту своїх підписників та усіх коментаторів утриматися від неповаги до Світоліної і запевняв, що їхнє розлучення було цивілізованим та він не має до Еліни претензій.

Коли Світоліна гратиме на Підсумковому турнірі

Зараз Еліна в Індіан-Веллсі завершує останні приготування до участі у заключних змаганнях року, тренуючись разом із Сергієм Стаховським.

Старт Світоліної на Підсумковому турнірі запланований на 9 листопада, коли вона зіграє проти "нейтральної" росіянки Мірри Андреєвої.