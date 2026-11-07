Элина Свитолина отреагировала на негативные комментарии после развода перед стартом на Итоговом турнире

В своем аккаунте в Threads первая ракетка Украины опубликовала пост, в котором поделилась своими нынешними переживаниями. На таком сложном фоне ей предстоит провести первый для нее за семь лет итоговый турнир WTA.

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Свитолина противостоит хейту

Свитолина выбрала для описания своего внутреннего состояния мем с котенком, вооруженным катаной, который несчастно сидит в вагоне метро. К изображению она добавила подпись: "Последние несколько недель ощущаются именно так…"

Все из-за шквала негативных комментариев от пользователей соцсетей, которые считают Свитолину виновной в разрыве брака с Гаэлем Монфисом. Украинку травлят за то, что она вместо того, чтобы идти на фронт, продолжает жить полноценной роскошной жизнью, предлагают ей сняться с Итогового турнира, обвиняют в том, что она оказалась "недостойной" Монфиса.

При этом сам француз обратился к своим подписчикам и всем комментаторам с просьбой воздержаться от неуважительного отношения к Свитолиной и заверил, что их развод прошел цивилизованно и у него нет претензий к Элине.

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Когда Свитолина будет играть на Итоговом турнире

Сейчас Элина в Индиан-Уэллсе завершает последние приготовления к участию в заключительных соревнованиях года, тренируясь вместе с Сергеем Стаховским.

Старт Свитолиной на Итоговом турнире запланирован на 9 ноября, когда она сыграет против "нейтральной" россиянки Мирры Андреевой.