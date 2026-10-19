Спорт Top News Інше "Війна вплинула зсередини": Світоліна відверто сказала, чому розлучається з Монфісом
19 жовтня, 17:22
3

"Війна вплинула зсередини": Світоліна відверто сказала, чому розлучається з Монфісом

Андрій Олійник

Еліна Світоліна шокувала заявою про те, що її, здавалося, ідеальний шлюб з Гаелем Монфісом завершується розлученням. У соцмережах тенісистка пояснила, що саме з нею сталося.

Однією з причин кризи у стосунках українка назвала психологічні наслідки війни, розв'язаної проти її Батьківщини росіянами, повідомляє 24 Канал.

Як війна вплинула на особисте життя Світоліної

Еліна Світоліна відверто написала у зверненні до шанувальників, що російська агресія позначилася на її стані.

Усі знають, як багато для мене значить Україна. Але я рідко говорила про те, як війна вплинула на мене зсередини,
– заявила Світоліна.

За її словами, було багато безсонних ночей і сумнівів, які зрештою дали спортсменці зрозуміти, що вона "втрачає саму себе". Знайти "шлях назад до себе", на думку Еліни, неможливо, перебуваючи у шлюбі. Через це вона змушена розлучитися з Монфісом, який був свідком її переживань.

Що далі для Світоліної

Українка переконує, що завершується тільки її шлюб, але не сім'я, яку вони створили з Гаелем Монфісом, ставши батьками доньки Скай. Світоліна закликала не шукати винних у тому, що стається в її житті, а натомість "проявити доброту та дати простір, потрібний для зцілення".

Саме з розлученням може бути пов'язана раптова відмова Монфіса від виступів на Мастерсі у Парижі, який мав стати його останнім професійним турніром перед завершенням кар'єри. У Світоліної попереду гарантована участь у Підсумковому турнірі WTA 2026, який відбудеться у листопаді в Індіан-Веллсі – вона офіційно потрапила до вісімки найкращих тенісисток сезону.

#РЕКЛАМА
24 Канал
Девід Гоффен
20.10.26, 11:00
Тотал геймів більше 24.5
2.2
Зробити ставку
Ремі Бертола
ЛІЦЕНЗІЯ КРАІЛ №128 ВІД 08.08.2023
(21+). УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Пов'язані теми:

Спорт Top News Інше Теніс
Еліна Світоліна