"Війна вплинула зсередини": Світоліна відверто сказала, чому розлучається з Монфісом

Еліна Світоліна шокувала заявою про те, що її, здавалося, ідеальний шлюб з Гаелем Монфісом завершується розлученням. У соцмережах тенісистка пояснила, що саме з нею сталося.

Однією з причин кризи у стосунках українка назвала психологічні наслідки війни, розв'язаної проти її Батьківщини росіянами, повідомляє 24 Канал.

Як війна вплинула на особисте життя Світоліної

Еліна Світоліна відверто написала у зверненні до шанувальників, що російська агресія позначилася на її стані.

Усі знають, як багато для мене значить Україна. Але я рідко говорила про те, як війна вплинула на мене зсередини,

– заявила Світоліна.

За її словами, було багато безсонних ночей і сумнівів, які зрештою дали спортсменці зрозуміти, що вона "втрачає саму себе". Знайти "шлях назад до себе", на думку Еліни, неможливо, перебуваючи у шлюбі. Через це вона змушена розлучитися з Монфісом, який був свідком її переживань.

Що далі для Світоліної

Українка переконує, що завершується тільки її шлюб, але не сім'я, яку вони створили з Гаелем Монфісом, ставши батьками доньки Скай. Світоліна закликала не шукати винних у тому, що стається в її житті, а натомість "проявити доброту та дати простір, потрібний для зцілення".

Саме з розлученням може бути пов'язана раптова відмова Монфіса від виступів на Мастерсі у Парижі, який мав стати його останнім професійним турніром перед завершенням кар'єри. У Світоліної попереду гарантована участь у Підсумковому турнірі WTA 2026, який відбудеться у листопаді в Індіан-Веллсі – вона офіційно потрапила до вісімки найкращих тенісисток сезону.