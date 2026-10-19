Одной из причин кризиса в отношениях украинка назвала психологические последствия войны, развязанной против ее Родины россиянами, сообщает 24 Канал.

Как война повлияла на личную жизнь Свитолиной

Элина Свитолина откровенно написала в обращении к поклонникам, что российская агрессия отразилась на ее состоянии.

Все знают, как много для меня значит Украина. Но я редко говорила о том, как война повлияла на меня изнутри,

– заявила Свитолина.

По ее словам, было много бессонных ночей и сомнений, которые в конечном итоге заставили спортсменку понять, что она "теряет саму себя". Найти "путь обратно к себе", по мнению Элины, невозможно, находясь в браке. Из-за этого она вынуждена развестись с Монфисом, который был свидетелем ее переживаний.

Что дальше для Свитолиной

Украинка уверяет, что заканчивается только ее брак, но не семья, которую они создали с Гаэлем Монфисом, став родителями дочери Скай. Свитолина призвала не искать виновных в том, что происходит в ее жизни, а вместо этого "проявить доброту и дать пространство, необходимое для исцеления".

Именно с разводом может быть связана внезапная отмена Монфисом участия в Мастерсе в Париже, который должен был стать его последним профессиональным турниром перед завершением карьеры. У Свитолиной впереди гарантированное участие в Итоговом турнире WTA 2026, который состоится в ноябре в Индиан-Уэллсе – она официально вошла в восьмерку лучших теннисисток сезона.