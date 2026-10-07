Седьмая ракетка мира не оставила американской теннисистке шансов в борьбе за выход в следующий раунд. Матч завершился победой Свитолиной в двух сетах, сообщает 24 Канал.

Свитолина – Ли 6:2, 6:3

Поединок прошел без особой интриги. Свитолина сразу захватила инициативу и заставила соперницу много ошибаться.

Украинка уверенно действовала на своей подаче и регулярно создавала проблемы Ли на приеме. В итоге первый сет завершился со счетом 6:2 в пользу Свитолиной, а во втором Ли создала не намного больше проблем – 6:3.

Это была вторая личная встреча теннисисток. Первый матч между ними состоялся в 2021 году и также завершился победой украинки.

Кто станет соперницей Свитолиной в четвертьфинале

До матча с Ли Элина уже успела провести непростой поединок в третьем круге. Украинская теннисистка одолела представительницу Греции Марию Саккари – 6:4, 7:5.

В свою очередь, Энн Ли в предыдущем раунде неожиданно выбила из соревнований швейцарку Белинду Бенчич, занимающую 12-е место в мировом рейтинге, – 6:4, 6:3.

В четвертьфинале турнира в Пекине Свитолину ждет 54-я ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь.

Напомним, ранее другая украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о своих эмоциях после победы над Свитолиной.