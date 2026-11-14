Світоліна відверто розповіла про своє завдання після вагітності

Еліна Світоліна вперше за 7 років бере участь у Підсумковому турнірі WTA. Зокрема, вперше у статусі мами.

Взяти участь у цьому турнірі ще раз було одним із головних завдань, які спортсменка сама собі поставила після вагітності. Про це Світоліна розповіла в інтерв'ю для ютуб-каналу Tennis Channel.

Наскільки Світоліна задоволена своїм досягненням

Світоліна зазначила, що дуже пишається своєю роботою цього року й у попередні сезони. Після повернення в тур після вагітності її метою було знову потрапити до топ-10 і зіграти на Підсумковому турнірі у 2026 році.

Тому, звичайно, я дуже пишаюсь тим, чого ми досягли разом із моєю командою. Після народження дитини були травма, операція. Тепер же участь у цьому турнірі після стількох років відчувається як нагорода за виконану роботу,

– зауважила українка.

Вона додала, що поки не думала про те, що може означати для неї перемога на турнірі. Тенісистка просто зосереджується на своїй грі.

Я вже дуже щаслива. Буду намагатись і далі знаходити свою гру, адже тут немає легких матчів,

– наголосила спортсменка.

За її словами, найголовніше на Підсумковому турнірі – це викладатись на повну. А також добре грати та демонструвати бійцівські якості.

Як Світоліна виступає на Підсумковому турнірі

Еліна Світоліна вдало подолала груповий етап Підсумкового турніру та вийшла до півфіналу. Зокрема, у вирішальному поєдинку вона переграла Аріну Сабаленка. У півфіналі суперницею українки стане чешка Лінда Носкова. Поєдинок за участі Світоліної відбудеться 14 листопада.

Зазначимо, що тенісистка бере участь у турнірі після оголошення про розлучення зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом. Це спричинило багато галасу не лише у світі тенісу, а й загалом по всьому світу.