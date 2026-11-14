Світоліна відверто розповіла про своє завдання після вагітності

Взяти участь у цьому турнірі ще раз було одним із головних завдань, які спортсменка сама собі поставила після вагітності. Про це Світоліна розповіла в інтерв'ю для ютуб-каналу Tennis Channel.

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Наскільки Світоліна задоволена своїм досягненням

Світоліна зазначила, що дуже пишається своєю роботою цього року й у попередні сезони. Після повернення в тур після вагітності її метою було знову потрапити до топ-10 і зіграти на Підсумковому турнірі у 2026 році.

Тому, звичайно, я дуже пишаюсь тим, чого ми досягли разом із моєю командою. Після народження дитини були травма, операція. Тепер же участь у цьому турнірі після стількох років відчувається як нагорода за виконану роботу– зауважила українка.

Вона додала, що поки не думала про те, що може означати для неї перемога на турнірі. Тенісистка просто зосереджується на своїй грі.

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Я вже дуже щаслива. Буду намагатись і далі знаходити свою гру, адже тут немає легких матчів– наголосила спортсменка.

За її словами, найголовніше на Підсумковому турнірі – це викладатись на повну. А також добре грати та демонструвати бійцівські якості.

Як Світоліна виступає на Підсумковому турнірі

Еліна Світоліна вдало подолала груповий етап Підсумкового турніру та вийшла до півфіналу. Зокрема, у вирішальному поєдинку вона переграла Аріну Сабаленка. У півфіналі суперницею українки стане чешка Лінда Носкова. Поєдинок за участі Світоліної відбудеться 14 листопада.

Зазначимо, що тенісистка бере участь у турнірі після оголошення про розлучення зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом. Це спричинило багато галасу не лише у світі тенісу, а й загалом по всьому світу.