Світоліна впевнено розібралася з американкою на турнірі WTA 1000 у Пекіні

Еліна Світоліна впевнено перемогла Енн Лі у 1/8 фіналу WTA 1000 у Пекіні. Українка віддала суперниці лише п'ять геймів.

Сьома ракетка світу не залишила американській тенісистці шансів у боротьбі за путівку до наступного раунду. Матч завершився перемогою Світоліної у двох сетах, передає 24 Канал.

Світоліна – Лі 6:2, 6:3

Поєдинок тривав без особливої інтриги. Світоліна одразу захопила ініціативу та змусила суперницю багато помилятися.

Українка впевнено діяла на своїй подачі та регулярно створювала проблеми Лі на прийомі. У підсумку перша партія завершилася з рахунком 6:2 на користь Світоліної, а у другій Лі створила не набагато більше проблем – 6:3.

Це була друга очна зустріч тенісисток. Перший матч між ними відбувся у 2021 році та також завершився перемогою українки.

Хто стане суперницею Світоліної у чвертьфіналі

До матчу з Лі Еліна вже встигла провести непростий поєдинок у третьому колі. Українська тенісистка здолала представницю Греції Марію Саккарі – 6:4, 7:5.

Своєю чергою, Енн Лі у попередньому раунді несподівано вибила зі змагань швейцарку Белінду Бенчич, яка посідає 12-те місце у світовому рейтингу, – 6:4, 6:3.

У чвертьфіналі турніру в Пекіні на Світоліну чекає 54-та ракетка світу китаянка Чжен Ціньвень.

Нагадаємо, раніше інша українська тенісистка Марта Костюк розповіла про свої емоції після перемоги над Світоліною.