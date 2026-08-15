Автор переможного голу у фіналі ЧС-2026 став одноклубником Забарного у ПСЖ

Іспанець Ферран Торрес офіційно попрощався з Барселоною. Каталонський клуб отримав солідну суму грошей за свого 26-річного нападника.

У суботу, 15 серпня, стало відомо, що Ферран Торрес розпочне сезон 2026/27 у французькій Лізі 1. Про це футбольну спільноту сповістив офіційний сайт ПСЖ.

Кар'єра Феррана Торреса: що далі

Нападник підписав контракт із парижанами до літа 2031 року. У новому клубі він виступатиме під дев'ятим номером. З цією цифрою на спині впродовж останніх років виступав Гонсалу Рамуш, який під час чемпіонату світу перейшов з ПСЖ до Мілана.

Я дуже радий розпочати нову пригоду в такому амбітному клубі, як ПСЖ Хочу подякувати президенту Нассеру Аль-Хелайфі, Луїсу Кампосу та тренеру Луїсу Енріке за можливість приєднатися до команди. Сподіваюся допомогти їй виграти якомога більше трофеїв,

– цитують футболіста клубні ресурси.

Зазначимо, що раніше трансферну вартість Торреса розкрив інсайдер Фабрісіо Романо. За його інформацією, покупка іспанця обійшлась керівникам клубу у 50 мільйонів євро.

Що наразі відбувається у ПСЖ

Парижани мають статус найсильнішого клубу Європи, оскільки виграли Лігу чемпіонів у сезонах 2024/25 та 2025/26. У середу, 12 серпня, французький клуб обіграв англійську Астон Віллу (2:1) у матчі за Суперкубок УЄФА.

На новому місці Торресу доведеться працювати з тренером Луїсом Енріке, який раніше був його наставником у збірній Іспанії. Саме період у національній команді є найбільш знаковим у кар'єрі Феррана. Уже без Енріке, у липні, нападник забив вирішальний гол у фіналі ЧС-2026 проти Аргентини (1:0).

У ПСЖ виступає захисник збірної України Ілля Забарний.