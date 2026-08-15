В субботу, 15 августа, стало известно, что Ферран Торрес начнет сезон 2026/27 во французской Лиге 1. Об этом футбольному сообществу сообщил официальный сайт ПСЖ.

Карьера Феррана Торреса: что дальше

Нападающий подписал контракт с парижанами до лета 2031 года. В новом клубе он будет выступать под девятым номером. С этой цифрой на спине в последние годы выступал Гонсалу Рамуш, который во время чемпионата мира перешел из ПСЖ в Милан.

Я очень рад начать новое приключение в таком амбициозном клубе, как ПСЖ. Хочу поблагодарить президента Нассера Аль-Хелайфи, Луиса Кампоса и тренера Луиса Энрике за возможность присоединиться к команде. Надеюсь помочь ей выиграть как можно больше трофеев,

– цитируют футболиста клубные ресурсы.

Отметим, что ранее трансферную стоимость Торреса раскрыл инсайдер Фабрицио Романо. По его информации, покупка испанца обошлась руководству клуба в 50 миллионов евро.

Что сейчас происходит в ПСЖ

Парижане имеют статус сильнейшего клуба Европы, поскольку выиграли Лигу чемпионов в сезонах 2024/25 и 2025/26. В среду, 12 августа, французский клуб обыграл английский Астон Виллу (2:1) в матче за Суперкубок УЕФА.

На новом месте Торресу предстоит работать с тренером Луисом Энрике, который ранее был его наставником в сборной Испании. Именно период в национальной команде является самым знаковым в карьере Феррана. Уже без Энрике, в июле, нападающий забил решающий гол в финале ЧМ-2026 против Аргентины (1:0).

В ПСЖ выступает защитник сборной Украины Илья Забарный.