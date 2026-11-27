Прибрати згадку про "Азов": Гераскевич викрив чергову абсурдну вимогу до збірної України
Спортивні чиновники продовжують цинічно вимагати від українців не згадувати про війну під час змагань. Скелетоніст Владислав Гераскевич розповів про новий випадок обурливого ставлення до наших співвітчизників.
На своїй сторінці у Threads олімпієць повідомив, що міжнародна федерація вимагає від юніорської збірної України зі скелетону прибрати зі свого спорядження напис на підтримку полонених Free Azov.
Скандал у скелетоні через згадку "Азова"
За словами Гераскевича, від очільниці федерації бобслею і скелетону IBSF надійшов лист щодо неприпустимості розміщення на спорядженні юніорів напису на підтримку захисників "Азовсталі" із закликом сприяти якомога швидшому звільненню їх з російського полону.
Організація визнала гуманітарну місію слів Free Azov, але при цьому вважає, що гасло порушує принцип аполітичності змагань.
Гераскевич висловив свій подив з цього приводу, нагадавши, що Олександр Усик двічі розгортав прапор зі словами підтримки захисників "Азовсталі" після своїх боїв, а збірна України з футболу і її вболівальники також використовували відповідну символіку. Але проблемою чомусь став напис саме на санях скелетоністів.
Українська федерація надіслала у відповідь IBSF обґрунтування правомірності використання гасла.
Висловлюю свою абсолютну підтримку нашим юним спортсменам. Полон вбиває!
– наголосив Владислав.