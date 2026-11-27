На своїй сторінці у Threads олімпієць повідомив, що міжнародна федерація вимагає від юніорської збірної України зі скелетону прибрати зі свого спорядження напис на підтримку полонених Free Azov.

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Скандал у скелетоні через згадку "Азова"

За словами Гераскевича, від очільниці федерації бобслею і скелетону IBSF надійшов лист щодо неприпустимості розміщення на спорядженні юніорів напису на підтримку захисників "Азовсталі" із закликом сприяти якомога швидшому звільненню їх з російського полону.

Організація визнала гуманітарну місію слів Free Azov, але при цьому вважає, що гасло порушує принцип аполітичності змагань.

Гераскевич висловив свій подив з цього приводу, нагадавши, що Олександр Усик двічі розгортав прапор зі словами підтримки захисників "Азовсталі" після своїх боїв, а збірна України з футболу і її вболівальники також використовували відповідну символіку. Але проблемою чомусь став напис саме на санях скелетоністів.

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Українська федерація надіслала у відповідь IBSF обґрунтування правомірності використання гасла.

Висловлюю свою абсолютну підтримку нашим юним спортсменам. Полон вбиває!– наголосив Владислав.