Той самий Гецко: де зараз футболіст, який забив перший гол України

В історії збірної України було чимало відомих нападників та визначних голів. Першим взяттям воріт за національну команду відзначився футболіст Чорноморця.

Лік голам збірної України відкрив Іван Гецко, який тоді був футболістом одеського Чорноморця. Про те, як склалось життя автора першого м’яча в історії "синьо-жовтої" збірної пише 24 Канал.

Коли і як Гецко забив перший гол збірної України

Сталось це наприкінці квітня 1992 року в Ужгороді, коли тренер Віктор Прокопенко вивів 11 футболістів збірної на товариський поєдинок проти Угорщини. Гра з актуальним суперником у Лізі націй стала першою в історії збірної України.

Україна – Угорщина у 1992 році: огляд матчу

У той момент Іван Гецко проводив доволі вдали в індивідуальному плані перший чемпіонат України. В 14 матчах за Чорноморець він відзначився 10 разів, що стільки ж як і в Сергія Реброва, на один менше ніж у Тимерлана Гусейнова, на два – ніж у Юрія Гудименка.

Усі конкуренти у гонці бомбардирів провели більше матчів у тому чемпіонаті, ніж Гецко. У травні він разом зі своєю командою здобув Кубок України, а влітку 24-річний футболіст перебрався в ізраїльський Маккабі з Хайфи.

Після двох років в Ізраїлі, де він також виграв національний кубок, були три сезони у Росії та п’ятирічний період в Україні. В рідній країні Гецко захищав кольори Дніпра, Карпат, Кривбаса та Металіста. Бутси на цвях повісив у 2002-му.

Що Іван Гецко робить після завершення кар’єри футболіста

У медіапросторі він частіше відіграє роль експерта, коментуючи поточні події. Можливо саме тому з-поміж новачків збірної України лише Олександр Драмбаєв правильно вказав ім'я автора історичного голу.

За даними порталу Transfermarkt Гецко зосередився на футбольній роботі в Одесі. Тривалий час тренував дітей у місцевій ДЮСШ, був скаутом Чорноморця.

Нещодавно 58-річний фахівець очолив аматорський клуб Реал Фарма.

Іван Гецко – тренер ФК Реал Фарма / Колаж ФК Реал Фарма

Для нього робота з Реал Фарма стане тренерським дебютом. На містку "фармацевтів" Гецко замінив Валентина Полтавця. Цьогоріч клуб візьме участь в чемпіонаті України серед аматорів.

Який вклад Івана Гецка у збірну України

На міжнародному рівні він провів 10 матчів. Щоправда, 6 з них були ще за збірну СРСР та припали на період перед розпадом Радянського Союзу. Зокрема, Гецко грав проти Італії (0:0) у відборі на ЧЄ-1992, куди поїхала уже збірна СНД.

У складі збірної України він зіграв чотири рази. Після двох перших спарингів у 1992-му були ще дві гри у відборі на Мундіаль-1998. Гол Угорщині залишився єдиним у складі збірної України.

Нагадаємо, що для команди Андреа Мальдери матч у Будапешті стане першим з чотирьох у цю міжнародну паузу.