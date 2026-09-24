Лік голам збірної України відкрив Іван Гецко, який тоді був футболістом одеського Чорноморця. Про те, як склалось життя автора першого м’яча в історії "синьо-жовтої" збірної пише 24 Канал.

Коли і як Гецко забив перший гол збірної України

Сталось це наприкінці квітня 1992 року в Ужгороді, коли тренер Віктор Прокопенко вивів 11 футболістів збірної на товариський поєдинок проти Угорщини. Гра з актуальним суперником у Лізі націй стала першою в історії збірної України.

Україна – Угорщина у 1992 році: огляд матчу

У той момент Іван Гецко проводив доволі вдали в індивідуальному плані перший чемпіонат України. В 14 матчах за Чорноморець він відзначився 10 разів, що стільки ж як і в Сергія Реброва, на один менше ніж у Тимерлана Гусейнова, на два – ніж у Юрія Гудименка.

Усі конкуренти у гонці бомбардирів провели більше матчів у тому чемпіонаті, ніж Гецко. У травні він разом зі своєю командою здобув Кубок України, а влітку 24-річний футболіст перебрався в ізраїльський Маккабі з Хайфи.

Після двох років в Ізраїлі, де він також виграв національний кубок, були три сезони у Росії та п’ятирічний період в Україні. В рідній країні Гецко захищав кольори Дніпра, Карпат, Кривбаса та Металіста. Бутси на цвях повісив у 2002-му.

Що Іван Гецко робить після завершення кар’єри футболіста

У медіапросторі він частіше відіграє роль експерта, коментуючи поточні події. Можливо саме тому з-поміж новачків збірної України лише Олександр Драмбаєв правильно вказав ім'я автора історичного голу.

За даними порталу Transfermarkt Гецко зосередився на футбольній роботі в Одесі. Тривалий час тренував дітей у місцевій ДЮСШ, був скаутом Чорноморця.

Нещодавно 58-річний фахівець очолив аматорський клуб Реал Фарма.

Іван Гецко – тренер ФК Реал Фарма / Колаж ФК Реал Фарма

Для нього робота з Реал Фарма стане тренерським дебютом. На містку "фармацевтів" Гецко замінив Валентина Полтавця. Цьогоріч клуб візьме участь в чемпіонаті України серед аматорів.

Який вклад Івана Гецка у збірну України

На міжнародному рівні він провів 10 матчів. Щоправда, 6 з них були ще за збірну СРСР та припали на період перед розпадом Радянського Союзу. Зокрема, Гецко грав проти Італії (0:0) у відборі на ЧЄ-1992, куди поїхала уже збірна СНД.

У складі збірної України він зіграв чотири рази. Після двох перших спарингів у 1992-му були ще дві гри у відборі на Мундіаль-1998. Гол Угорщині залишився єдиним у складі збірної України.

Нагадаємо, що для команди Андреа Мальдери матч у Будапешті стане першим з чотирьох у цю міжнародну паузу.