Первый гол за сборную Украины забил Иван Гецко, который в то время играл за одесский Черноморец. О том, как сложилась жизнь автора первого гола в истории "сине-желтой" сборной, пишет 24 Канал.

Когда и как Гецко забил первый гол сборной Украины

Это произошло в конце апреля 1992 года в Ужгороде, когда тренер Виктор Прокопенко вывел 11 футболистов сборной на товарищеский матч против Венгрии. Игра с нынешним соперником по Лиге наций стала первой в истории сборной Украины.

Украина – Венгрия в 1992 году: обзор матча

В тот момент Иван Гецко довольно успешно, в индивидуальном плане, проводил свой первый чемпионат Украины. В 14 матчах за Черноморец он отличился 10 раз, что столько же, сколько у Сергея Реброва, на один раз меньше, чем у Тимерлана Гусейнова, и на два – чем у Юрия Гудыменко.

Все конкуренты в гонке бомбардиров провели в том чемпионате больше матчей, чем Гецко. В мае он вместе со своей командой завоевал Кубок Украины, а летом 24-летний футболист перешел в израильский Маккаби из Хайфы.

После двух лет в Израиле, где он также выиграл национальный кубок, последовали три сезона в России и пятилетний период в Украине. В родной стране Гецко защищал цвета Днепра, Карпат, Кривбасса и Металлиста. Бутсы на гвоздь повесил в 2002-м.

Что делает Иван Гецко после завершения футбольной карьеры

В медиапространстве он чаще выступает в роли эксперта, комментируя текущие события. Возможно, именно поэтому среди новичков сборной Украины только Александр Драмбаев правильно назвал имя автора исторического гола.

По данным портала Transfermarkt, Гецко сосредоточился на работе в сфере футбола в Одессе. Долгое время тренировал детей в местной ДЮСШ, был скаутом Черноморца.

Недавно 58-летний специалист возглавил любительский клуб Реал Фарма.

Иван Гецко – тренер ФК Реал Фарма / Коллаж ФК Реал Фарма

Для него работа с "Реал Фарма" станет тренерским дебютом. У руля "фармацевтов" Гецко сменил Валентина Полтавца. В этом году клуб примет участие в чемпионате Украины среди любителей.

Каков вклад Ивана Гецко в сборную Украины

На международном уровне он провел 10 матчей. Правда, 6 из них были еще за сборную СССР и пришлись на период перед распадом Советского Союза. В частности, Гецко играл против Италии (0:0) в отборе на ЧЕ-1992, куда уже ехала сборная СНГ.

В составе сборной Украины он сыграл четыре раза. После двух первых товарищеских матчей в 1992 году были еще две игры в отборе на "Мундиаль-1998". Гол в ворота Венгрии остался единственным в составе сборной Украины.

Напомним, что для команды Андреа Мальдеры матч в Будапеште станет первым из четырех в эту международную паузу.