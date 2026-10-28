Монфіс змінив своє важливе рішення після розлучення зі Світоліною
Французький тенісист Гаель Монфіс мав план завершити кар'єру виступом на домашньому Мастерсі у Парижі. Проте через припинення стосунків з Еліною Світоліною колишній шостий номер рейтингу більше не вийде на корт.
Спершу Гаель збирався уникати появи на публіці. Але у нього все ж буде повноцінне прощання, пише 24 Канал.
Монфіс отримає подяку від публіки
Попри сімейні проблеми та важкі психологічні наслідки розлучення, Гаель Монфіс зрештою домовився з організаторами Мастерса в Парижі, що він приїде на турнір.
Грати француз не буде, адже не має на це дозволу: він офіційно повідомив ATP про те, що вже не є активним професійним атлетом, і це рішення можна скасувати лише шляхом складної і тривалої процедури.
Натомість Монфіс візьме участь у спеціальній церемонії, яку влаштують для нього 3 листопада. Гаель отримає нагоду належним чином подякувати вболівальникам, які підтримували його упродовж років, після першого матчу вечірньої сесії.
Розлучення Монфіса і Світоліної
Нещодавно Гаель вперше відверто розповів, що пережив через рішення Еліни Світоліної припинити їхній шлюб. Тенісист зізнався, що це було боляче, але закликав ставитися до Еліни з такою ж повагою, з якою ставиться він.
Попри те, що вони більше не будуть подружжям, українка та француз залишаться родиною, адже в них є донька Скай.