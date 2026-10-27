"Це було боляче": Монфіс чесно розповів, у яких стосунках залишився зі Світоліною

Слова вже колишнього спортсмена передає видання L'Equipe. Француз відверто поділився своїми почуттями.

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Що сказав Монфіс

Монфіс розповів, що таке рішення неминуче має наслідки. Для нього розрив з Еліною був дуже болісним. Як людина Гаель нагадав, що він є дуже вразливим.

Хочу, щоб люди ніколи не забували, що ми звичайні, такі ж, як і вони. Не все в нашому житті залежить від нас. Життя – це набагато більше, ніж просто теніс. Цей розрив, безумовно, вплинув на мене. Ми були публічною парою, тому відчували обов'язок поділитись цією новиною– зазначив француз.

Він додав, що розрив – це завжди непросто. За словами Монфіса, він не може тренуватись так, як хотів. Його психологічний стан залишає бажати кращого. Він гірше тренується, гірше харчується, йому все дається тяжко. Цей розрив завдав йому справжнього болю.

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Я спілкувався зі своєю родиною та близькими. Це змусило мене запитати себе, чи вистачить у мене сил, чи зможу я виходити та тренуватись. Завершення кар'єри – неймовірно складний процес. Вихід на корт викликає бурю емоцій. Непросто залишатись у моменті, коли стикаєшся з почуттями, які тобі незнайомі, які тобі не завжди вдається контролювати– наголосив Монфіс.

Гаель додав і щодо Еліни. Він сказав, що люди навіть не уявляють, наскільки українка чудова людина. Еліна вирішила завершити їхні стосунки. І хоч Монфісу дуже важко, він поважає її рішення. Багато хто цього не зрозумів, але Еліна не мала жодних поганих намірів, бо в неї є власні почуття та внутрішні переживання.

Ми залишаємось дуже близькими людьми, в нас є маленька донька, ми ставимось одне до одного з величезною повагою та багато спілкуємось. Не хочу вдаватись у подробиці нашого приватного життя, але ми багато чого спробували. Вона почувалась недобре, і я поважаю її рішення– підкреслив француз.

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Він підсумував, що вони більше не пара, але вони й далі родина. Еліна більше не його дружина, але мати його доньки.

Що відбувалось після заяви Світоліної про розлучення

Еліна Світоліна неочікувано повідомила про своє рішення розлучитись із Гаелем Монфісом. Ця новина шокувала всю спортивну спільноту. Після цього українку почали вважати безсердечною й егоїстичною жінкою. Однак на захист українки стали друзі та близькі їхньої родини.

Цікаво, що друзі пари розповіли, що навіть після заяви Світоліної Гаель та Еліна продовжили жити разом у своїй квартирі в Дубаї та виховувати доньку Скай. На думку друзів, українка могла поспішити з таким рішенням.