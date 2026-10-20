Монфіс ухвалив радикальне рішення через розлучення зі Світоліною

Французький тенісист Гаель Монфіс достроково завершив професійну кар'єру через розлучення з Еліною Світоліною. Сезон-2026 став останнім у кар'єрі 40-річного Монфіса.

У жовтні він офіційно отримав статус гравця, який завершив виступи, що підтвердили в Міжнародному агентстві з доброчесності у тенісі, повідомляє L'Equipe.

Монфіс достроково завершив кар'єру

У планах Монфіса було провести прощальні матчі на домашніх кортах у Ліоні й паризькому "Мастерсі". Проте ці плани були скасовані після того, як Гаель офіційно втратив право змагатися на турнірах ATP.

Видання L'Equipe інформує, що рішення француза достроково завершити кар'єру було зумовлено розлученням зі Світоліною. Він вирішив пропустити прощальні турніри, щоб уникнути публічності на тлі завершення стосунків з українською тенісисткою.

Однак повернення Гаеля на корт все ж може відбутися в Женеві в грудні, коли відомий швейцарський тенісист Стен Ваврінка проведе гала-вечір з нагоди завершення кар'єри.

Світоліна та Монфіс розлучаються

Нагадаємо, у понеділок, 19 жовтня, Світоліна повідомила у своєму інстаграмі про розлучення з Монфісом.

Тенісистка акцентувала на впливі російсько-української війни на свій емоційний стан у стосунках з французом.

У 2021 році після двох років стосунків пара одружилася. У жовтні 2022 року в українки та француза народилася донька Скай.