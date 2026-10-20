В октябре он официально получил статус игрока, завершившего выступления, что подтвердили в Международном агентстве по честности в теннисе, сообщает L'Equipe.

Монфис досрочно завершил карьеру

В планах Монфиса было провести прощальные матчи на домашних кортах в Лионе и на парижском "Мастерсе". Однако эти планы были отменены после того, как Гаэль официально лишился права участвовать в турнирах ATP.

Издание L'Equipe сообщает, что решение француза досрочно завершить карьеру было обусловлено разводом со Свитолиной. Он решил пропустить прощальные турниры, чтобы избежать огласки на фоне разрыва отношений с украинской теннисисткой.

Однако возвращение Гаэля на корт все же может состояться в Женеве в декабре, когда известный швейцарский теннисист Стэн Вавринка проведет гала-вечер по случаю завершения карьеры.

Свитолина и Монфис разводятся

Напомним, в понедельник, 19 октября, Свитолина сообщила в своем инстаграме о разводе с Монфисом.

Теннисистка подчеркнула влияние российско-украинской войны на свое эмоциональное состояние в отношениях с французом.

В 2021 году после двух лет отношений пара поженилась. В октябре 2022 года у украинки и француза родилась дочь Скай.