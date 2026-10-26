Раптово помер екскапітан збірної Грузії, який грав проти України

У віці 54 років помер колишній капітан збірної Грузії Георгій Немсадзе. Він провів 69 матчів за національну команду та двічі протистояв Україні.

Грузинський футбол зазнав непоправної втрати: пішов із життя один із найвідоміших гравців свого покоління. Немсадзе залишив помітний слід не лише на полі, а й у тренерській роботі та футбольному управлінні своєї країни, пише Rustavi 2.

Що відомо про смерть Немсадзе

Колишній футболіст раптово помер у середу, 21 жовтня. Причина його смерті наразі не розголошується.

Немсадзе був одним із ключових гравців національної команди Грузії. У період із 1992 до 2004 року він провів за збірну 69 матчів, причому в 42 поєдинках виводив партнерів на поле з капітанською пов'язкою.

Двічі Немсадзе був капітаном грузинської команди в матчах проти збірної України. В обох зустрічах перемогу святкували українці – спочатку з рахунком 4:0, а згодом 1:0.

На клубному рівні грузинський футболіст виступав за команди з різних країн Європи. Серед них – тбіліське Динамо, турецький Трабзонспор, швейцарський Грассхоппер, італійська Реджина та шотландський Данді.

Від футболіста до тренера та мера міста

Після завершення ігрової кар'єри Немсадзе залишився у футболі. Він працював головним тренером низки грузинських клубів, зокрема Діли та тбіліського Динамо, з яким здобув Суперкубок Грузії. Також фахівець тренував юнацькі збірні країни.

У 2007 році Немсадзе обрали президентом Федерації футболу Грузії. Однак він залишив посаду вже за кілька годин після обрання на тлі скандалу. Його опоненти звинувачували тодішню владу в тиску на делегатів і фальсифікаціях під час виборів.

Згодом колишній капітан збірної продовжив діяльність поза футбольним полем. У 2021–2022 роках він обіймав посаду мера грузинського міста Цагері.