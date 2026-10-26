Внезапно умер бывший капитан сборной Грузии, который играл против Украины

Грузинский футбол понес невосполнимую утрату: ушел из жизни один из самых известных игроков своего поколения. Немсадзе оставил заметный след не только на поле, но и в тренерской работе и футбольном управлении своей страны, пишет Рустави-2.

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Что известно о смерти Немсадзе

Бывший футболист внезапно умер в среду, 21 октября. Причина его смерти пока не разглашается.

Немсадзе был одним из ключевых игроков национальной сборной Грузии. В период с 1992 по 2004 год он провел за сборную 69 матчей, причем в 42 поединках выводил партнеров на поле с капитанской повязкой.

Дважды Немсадзе был капитаном грузинской команды в матчах против сборной Украины. В обеих встречах победу праздновали украинцы – сначала со счетом 4:0, а затем 1:0.

На клубном уровне грузинский футболист выступал за команды из разных стран Европы. Среди них – тбилисское Динамо, турецкий Трабзонспор, швейцарский Грассхоппер, итальянская Реджина и шотландский Данди.

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От футболиста до тренера и мэра города

После завершения игровой карьеры Немсадзе остался в футболе. Он работал главным тренером ряда грузинских клубов, в частности Дилы и тбилисского Динамо, с которым завоевал Суперкубок Грузии. Также специалист тренировал юношеские сборные страны.

В 2007 году Немсадзе избрали президентом Федерации футбола Грузии. Однако он покинул пост уже через несколько часов после избрания на фоне скандала. Его оппоненты обвиняли тогдашнюю власть в давлении на делегатов и фальсификациях во время выборов.

Впоследствии бывший капитан сборной продолжил деятельность за пределами футбольного поля. В 2021–2022 годах он занимал должность мэра грузинского города Цагери.