Судаков відверто відповів на критику після вдалого матчу у Лізі Європи

Георгій Судаков записав на свій рахунок дві результативні дії у поєдинку Ліги Європи. Після матчу проти Леха українець висловився про свою кар’єру у Португалії.

Судаков проводить другий сезону у клубі з Лісабону. Після результативної передачі та голу у ворота польського Леха українець поспілкувався з пресою, пише сайт УЄФА.

Що Судаков сказав про свою гру за Бенфіку

Півзахисник зазначив, що раніше пережив період, коли у його сторону лунало чимало критики, а наразі ситуація значно покращилася.

Коли я прийшов, усі говорили про футболку з 10-м номером. Я знаю свої сильні сторони – можу забивати та асистувати, але я багато працював, щоб опинитися тут. Крок за кроком голи прийдуть. Минулого місяця я вже забив три м’ячі та віддав кілька результативних передач. Зараз я почуваюся впевненіше та спокійніше, і все прийде з часом, але найголовніше – щоб Бенфіка перемагала,

– зазначив Судаков.

Зауважимо, що у четвертому турі Ліги Європи португальці вдома перемогли Лех (3:1). Георгій став найкращим футболістом поєдинку за версіями WhoScored (8.2) та Sofacore (8.6).

Як складається сезон для Судакова

У поточній кампанії українець провів в усіх турнірах 19 матчів за "орлів". На його рахунку 3 голи та 2 асисти.

Раніше Судаков не рідко чув погані відгуки про власну гру. Наприклад, у вересні спортивний журналіст Педру Соуза зазначив, що інші півзахисники Бенфіки наразі грають краще, ніж Георгій.