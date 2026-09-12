Серед серед португальських експертів лунають думки про те, що кар’єра Георгія Судакова йде не за таким сценарієм, як би хотілося. Причиною у цьому бачать гру самого українця, передає 24 Канал.

Що говорять про Судакова

Спортивний журналіст Педру Соуза зазначив, що інші півзахисники "орлів" наразі грають краще, ніж Судаков. Без нього команда демонструє архаїчний та більш яскравий футбол.

Судаков, на жаль, знаходиться за світлові роки від рівня футболу, які демонструють сьогодні Шельдеруп та Престіанні,

– сказав Соуза для ютуб-каналу NOW.

Соуза додав, що скептично ставиться до перспектив українця у Лісабоні. Він зауважив, що не винить у цьому Георгія, але має питання до функціонерів клубу, які заплатили за гравця 27 мільйонів євро.

Як складається сезон для Судакова

Кінцівку минулої кампанії 23-річний футболіст просидів на лаві запасних, оскільки не підходив тодішньому тренеру Жозе Моурінью.

Під карівництвом Марку Сілви у новому сезоні Судаков зіграв у всіх 11 матчах. На його рахунку одна результативна передача. Новий тренер Бенфіки коментував гру українця.

Уже 13 вересня Бенфіка прийме Жил Вісенте у шостому турі португальського чемпіонату. Поєдинок заплановано о 20:00 за часом Києва.