"Ситуація є більш серйозною": тренер Бенфіки зробив заяву щодо Судакова
Георгій Судаков невдовзі може повернутись на футбольне поле. На такий висновок наводять слова головного тренера Бенфіки.
Марку Сілва висловився про пошкодження Георгія Судакова, якого футболіст зазнав у матчі збірної України у третьому турі Ліги націй проти Північної Ірландії (0:3). Слова тренера Бенфіки наводить 24 Канал.
Що Марку Сілва Сказав про Георгія Судакова
Головний тренер "орлів" зізнався, що невдовзі його підопічний може бути залучений до поєдинків команди.
Кадри матчу з Північною Ірландією і його скарги вказували на те, що ситуація є більш серйозною, але він уже тренується, і можу сказати, що він може потрапити до заявки на матч,
– сказав Сілва під час прессконференції.
Зазначимо, що у неділю, 11 жовтня, Бенфіка проведе домашній поєдинок чемпіонату Португалії проти клубу Віторія Гімарайнш. Старт гри заплановано о 20:00 за київським часом.
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Георгій у нинішній кампанії провів 13 матчів за лісабонський клуб у всіх турнірах, оформивши один асист.
Під час міжнародної перерви на матчі збірних півзахисник взяв участь у двох з чотирьох поєдинків команди Андреа Мальдери. У матчі проти Угорщини (1:0) в Будапешті Георгі асистував, коли Данило Сікан забив єдиний гол у матчі.