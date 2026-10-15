"Робимо щось не так": Зантарая пояснив, чому українські дзюдоїсти виступають за інші країни
Чемпіон світу з дзюдо Георгій Зантарая висловився про те, чому Україна втрачає перспективних спортсменів. Чимало атлетів приносять нагороди іншим країнам.
На прикладі Єлизавети Литвиненко, яка торік змінила спортивне громадянство і перейшла під кольори ОАЕ, в інтерв'ю для 24 Каналу Зантарая оцінив кадровий стан справ у збірній України.
Що Зантарая сказав про відхід спортсменів з України
За словами відомого спортсмена, українським дзюдоїстам часто не вистачає на батьківщині підтримки та умов для розвитку.
Виходить так, що наші спортсмени перемагають за інші країни, а в Україні нульовий результат. Значить, ми щось робимо не так. Як на мене, питання передусім до системи підготовки. А в ній поки нічого не змінюється,
– сказав Зантарая.
Зазначимо, що Єлизавета Литвиненко у період виступів за збірну України стала бронзовою призеркою чемпіонату світу-2022.
Своє "золото" 22-річна спортсменка здобула уже у 2026-му під кольорами ОАЕ.
Чому ще Литвиненко могла покинути Україну
У вересні 2025 року стало відомо, що Єлизавета змінила громадянство на ОАЕ. Її рішення нібито було пов'язане з бойкотом українською федерацією міжнародних турнірів.
Україна бойкотувала змагання через допуск білорусів до міжнародних турнірів під їхньою державною символікою.
Георгій Зантарая розповів, як він ставиться до чинної чемпіонки світу у ваговій категорії до 78 кілограмів.