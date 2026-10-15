На примере Елизаветы Литвиненко, которая в прошлом году сменила спортивное гражданство и перешла под флаг ОАЭ, в интервью для 24 Канала Зантарая оценил кадровую ситуацию в сборной Украины.

Что Зантарая сказал об уходе спортсменов из Украины

По словам известного спортсмена, украинским дзюдоистам на родине часто не хватает поддержки и условий для развития.

Получается так, что наши спортсмены побеждают за другие страны, а у Украины нулевой результат. Значит, мы что-то делаем не так. На мой взгляд, вопрос прежде всего в системе подготовки. А в ней пока ничего не меняется,

– сказал Зантарая.

Отметим, что Елизавета Литвиненко в период выступлений за сборную Украины стала бронзовой призеркой чемпионата мира-2022.

Свое "золото" 22-летняя спортсменка завоевала уже в 2026 году под флагом ОАЭ.

Почему еще Литвиненко могла покинуть Украину

В сентябре 2025 года стало известно, что Елизавета сменила гражданство на ОАЭ. Ее решение якобы было связано с бойкотом украинской федерацией международных турниров.

Украина бойкотировала соревнования из-за допуска белорусов к международным турнирам под их государственной символикой.

Георгий Зантарая рассказал, как он относится к действующей чемпионке мира в весовой категории до 78 килограммов.