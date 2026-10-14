В Азербайджане с 4 по 11 октября 2026 года прошел чемпионат мира по дзюдо, на котором украинские спортсмены не смогли завоевать ни одной медали. Зато бывшая украинская дзюдоистка принесла ОАЭ первую в истории золотую медаль.

В эксклюзивном интервью для 24 Канала глава Федерации дзюдо Киева, первый чемпион мира по дзюдо в истории Украины Георгий Зантарая подвел итоги выступления сборной на чемпионате мира. Он рассказал, почему сильные украинские спортсмены переходят в другие сборные, и что, по его мнению, нужно изменить в подготовке национальной команды.

Отдельно Зантарая обратил внимание на судейство. Поединок украинского дзюдоиста на чемпионате мира судил представитель России. По мнению Зантараи, на такие ситуации нужно реагировать сразу, еще во время соревнований.

Чемпионат мира без медалей

Каковы ваши итоги и впечатления от чемпионата мира по дзюдо и выступления там Украины?

Результат, конечно, отрицательный. Ни одной медали ни у мужчин, ни у женщин. Для такой большой страны, как Украина, это ненормально. А в женской команде на чемпионат мира вообще поехала только одна спортсменка.



Сборная Украины на чемпионате мира по дзюдо / Фото ФДУ

Три года назад в женской сборной сменился главный тренер. И за это время, к сожалению, результаты сильно ухудшились. Такого у нас раньше не было.

Хотя сильные спортсменки у нас есть. Елизавета Литвиненко выступала за Украину на Олимпийских играх 2024 года, была призером чемпионата мира. Сейчас она выступает за Объединенные Арабские Эмираты и стала чемпионкой мира.

И речь идет не только о чемпионате мира. На недавнем чемпионате Европы мы тоже остались без медалей. Поэтому результат очень слабый, и об этом нужно честно говорить.

Расскажите подробнее о Елизавете Литвиненко, которая теперь выступает за ОАЭ.

До 2025 года она выступала за Украину. Уже примерно полтора года выступает за Эмираты. И вот теперь выиграла чемпионат мира.



Елизавета Литвиненко / Фото ФДУ

Это ее решение, и я его уважаю. Но мне обидно. Она могла бы завоевывать эти медали для нашей страны.

Почему украинские дзюдоисты уезжают выступать за другие страны

А почему же она уехала? Что именно было не так?

Почему она недовольна здесь, лучше спросить у нее самой. Но я думаю, что ей здесь не хватило условий и поддержки. И она не одна. За последние годы многие наши спортсмены перешли в другие сборные.

И там они показывают очень высокие результаты. Недавно парень, который раньше боролся за Украину, выиграл чемпионат Европы до 23 лет. И я знаю, что он не хотел уезжать.

Получается, что наши спортсмены побеждают за другие страны, а у Украины нулевой результат. Значит, мы что-то делаем не так. На мой взгляд, вопрос прежде всего в системе подготовки. А в ней пока ничего не меняется.

Как вы думаете, можно ли это как-то изменить? Что нужно сделать?

Нужно менять подход к тренировкам и к работе тренерского штаба. Я сам был спортсменом, сейчас возглавляю Федерацию дзюдо Киева. И вижу ситуации, которые развитию спорта точно не помогают.

Когда спортсмен за Украину не смог завоевать медаль, а за другую страну побеждает, это сигнал. Значит, подходы к подготовке нужно пересматривать.

Дело в спортсменах или в тренерах?

Если спортсменка до двадцати двух лет выступала за Украину, а в двадцать три выиграла за другую страну самые сильные соревнования в мире, дело не в уровне спортсменки. Скорее в условиях и в тренировочной базе. Спортсмены у нас сильные. А вот подходы к подготовке, на мой взгляд, нужно менять.

Мне было очень обидно. Спортсменка, которая в 2024 году представляла Украину на Олимпийских играх, сейчас принесла Эмиратам первую в их истории золотую медаль чемпионата мира. А у Украины за всю историю всего два чемпиона мира по дзюдо – это я и Дарья Белодед.

Я открыто высказываю свое мнение и понимаю, что оно нравится не всем. Но молчать, когда вижу проблему, не могу.

Вот пример. В Киеве тренируется около 85% всей сборной Украины – и взрослых, и детей. Но официальных соревнований в Киеве не проводят, позиция федерации такова, что здесь опасно. При этом за последние два-три года мы привезли в Украину трех олимпийских чемпионов и четырех чемпионов мира из других стран. Они проводили мастер-классы для наших детей.

И мне жаль, когда часть детей не попадает на такие мероприятия. Для ребенка это шанс, который выпадает нечасто.

Судейство на чемпионате и перспективы Белодед

Возвращаясь к чемпионату мира в Баку, как вам в целом показался уровень организации турнира? Были ли там организационные проблемы?

Чемпионат мира, как и все соревнования такого уровня, прошел на очень высоком уровне. Дзюдо – очень развитый вид спорта. В нем участвуют очень много стран и спортсменов, а по количеству людей, занимающихся им в мире, дзюдо входит в первую десятку.

Это соревнования высшего уровня. Туда приезжают сильнейшие спортсмены, президенты стран. Мне всегда приятно смотреть чемпионаты мира. Жаль только, что на этот раз без наших медалей.

А каково было отношение к украинцам? Не было там никаких провокаций?

Думаю, вопрос не в отношении к Украине. На международном уровне считаются с сильными командами и сильными федерациями. Нам есть куда расти.

Приведу пример. Наш атлет Артем Лысюк в третьем раунде бросил японца. Эксперты, которые смотрели схватку, считают, что это была чистая победа. Но оценку не засчитали. Судьей на ковре был представитель России. Я считаю, что ситуация, когда украинца судит россиянин, недопустима.



Артем Лысюк / Фото из открытых источников

Если бы бросок засчитали, Артем прошел бы в четвертьфинал. На такие вещи нужно реагировать сразу, прямо на месте. Насколько я знаю, к судьям обратились значительно позже, аж через несколько часов. А тогда изменить уже ничего нельзя, поединок завершен.

Когда Дарья Белодед вернется к соревнованиям и когда от нее реально ожидать результата?

Точно сказать не могу. Знаю, что Даша возобновила тренировки и готовится. Она очень сильная спортсменка.



Дарья Белодед / Фото IJF

Насколько я знаю, в ближайшее время у нее первые соревнования, то ли в Канаде, то ли в США. Я искренне желаю, чтобы у нее все получилось. Даша может показывать достойные результаты для нашей страны.

Олимпиада-2028 и реальное состояние сборной

Каковы у нас перспективы на участие в Олимпиаде 2028?

В прошлом году, когда выбирали тренерский штаб, звучали очень амбициозные цели. Но реальность пока иная. У женщин семь весовых категорий, и лишь одна-две наши спортсменки входят в топ-100 мирового рейтинга. А чтобы попасть на Олимпиаду, нужно быть в топ-21. Поэтому это будет очень сложно.

У мужчин главный тренер ставил целью хотя бы одну медаль на чемпионате мира. Пока этого достичь не удалось. Думаю, реально говорить о двух-трех олимпийских лицензиях. Хотелось бы больше, но для этого нужно менять подход к подготовке.

Чем ближе к Олимпийским играм, тем жестче отбор. Поэтому работать нужно уже сейчас.

Разрушенные залы, новые проекты и вызовы войны

Была информация, что зал для дзюдо в Киеве пострадал от обстрела. Какова там ситуация и подлежит ли он восстановлению?

Да, 23 августа произошло попадание в здание в Соломенском районе. Мы как раз завершили там строительство большого спортивного зала площадью около 250 квадратных метров. Открыть его должны были 1 сентября. Зал полностью разрушен, нет ни крыши, ни стен. Пока что его не восстанавливают.



Разрушенный зал дзюдо / Фото инстаграма школы дзюдо Георгия Зантараи

Поврежденные залы были и раньше. В ДЮСШ "Динамо" пострадали окна и татами. Федерация дзюдо Киева закупила новые татами, чтобы дети могли продолжать тренироваться.

Когда происходят такие вещи, мы не остаемся в стороне. Сразу же помогаем, чтобы дети не прекращали тренировки. Недавно был сильный удар по Прилукам, там тоже пострадал спортивный зал. Наша федерация уже связалась с тренерами, и мы готовы поддержать их всем, чем можем.

Вы в одном из интервью ранее говорили о проекте строительства нового зала. Это он был поврежден, или это другой проект?

Нет, это другой зал. Вот тот, о котором мы говорили, уже возводится в Святошинском районе. Это будет один из крупнейших современных спортивных залов в стране, где смогут заниматься все желающие.

Работы продолжаются. Дай Бог, завершим, и ничто не помешает.

Для меня это очень важно. Зал дзюдо дает молодому человеку шанс найти себя и реализоваться. Я знаю это по себе, сам прошел этот путь. Поэтому, пока есть возможность, хочется давать такой шанс детям.

Какой сейчас самый большой вызов или самая большая проблема стоит перед украинскими дзюдоистами во время войны и обстрелов?

Для всех видов спорта, не только для дзюдо, это война. Сирены, обстрелы, невозможность полноценно тренироваться. Особенно это касается детей и молодежи.

У основной команды возможностей больше. Мужская сборная большую часть времени тренировалась здесь, в Украине. Женская сборная последние два с половиной года часто ездила на сборы за границу, по две-три недели. В это вложили немало средств. Поэтому и результата хочется соответствующего. А пока из семи весовых категорий на чемпионат мира поехала только одна спортсменка.

Конечно, нашим спортсменам очень непросто. Родные здесь, они переживают за близких, и это сильно давит психологически. Но возможность тренироваться за границей у них есть. И я верю, что они могут показывать результат.