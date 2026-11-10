Триразовий чемпіон Німеччини змінить назву – клуб поверне історичне ім'я

Представник Другої німецької Бундесліги Гройтер Фюрт вирішив здійснити історичний крок. У футбольному клубі вирішили повернутися до витоків.

У баварському місті Фюрт вирішили змінити назву місцевого футбольного клубу. Про це повідомили офіційні ресурси Гройтер Фюрта.

Як тепер називатиметься німецька команда

Ініціативу підтримали 1867 учасників зборів — це 88,3% від загальної кількості голосів. Проти перейменування виступили 229 осіб, ще восьмеро утрималися. З сезону 2027/28 баварці повернуться до історичної назви ШпВг Фюрт.

Ми знаємо, наскільки сильно питання назви хвилює наших членів. Для багатьох сьогоднішнє рішення — особливий момент, для інших — втрата назви, яка для них щось означала. Обидва погляди обґрунтовані, обидва заслуговують на повагу. Сьогоднішнє рішення відкриває нову главу в історії нашої ігрової спільноти,

– йдеться у заяві клубу.

Зазначимо, що такий крок – повернення до назви, яка була у південнонімецького клубу до 1996-го. Протягом 30 років клуб називається саме Гройтер Фюрт.

Які досягнення має Гройтер Фюрт

Наразі клуб із сильного у футбольному плані регіону Німеччини виступає у Другій Бундеслізі. Після 11 турів чемпіонату баварці посідають 10-е місце.

Головні успіхи Гройтер Фюрта припали на давні часи – у 1914, 1926 та 1929 роках команда вигравала чемпіонство Німеччини.