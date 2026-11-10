Трехкратный чемпион Германии сменит название – клуб вернет себе историческое название

"Гройтер Фюрт" сменит название в следующем сезоне / Фото: Getty Images
Клуб Гройтер Фюрт, выступающий во Второй немецкой Бундеслиге, решил сделать исторический шаг. Футбольный клуб вернется к истокам.
В баварском городе Фюрт решили изменить название местного футбольного клуба. Об этом сообщили официальные ресурсы Гройтер Фюрта.
Как теперь будет называться немецкая команда
Инициативу поддержали 1867 участников собрания – это 88,3% от общего количества голосов. Против переименования выступили 229 человек, еще восемь воздержались. С сезона 2027/28 баварцы вернутся к историческому названию ШпВг Фюрт.
Мы знаем, насколько сильно вопрос названия волнует наших членов. Для многих сегодняшнее решение – особый момент, для других – потеря названия, которое для них что-то значило. Обе точки зрения обоснованы, обе заслуживают уважения. Сегодняшнее решение открывает новую главу в истории нашего игрового сообщества
Отметим, что такой шаг – возвращение к названию, которое было у южнонемецкого клуба до 1996 года. На протяжении 30 лет клуб называется именно Гройтер Фюрт.
Какие достижения у Гройтер Фюрта
В настоящее время клуб из сильного в футбольном плане региона Германии выступает во Второй Бундеслиге. После 11 туров чемпионата баварцы занимают 10-е место.
Главные успехи Гройтер Фюрта пришлись на давние времена – в 1914, 1926 и 1929 годах команда выигрывала чемпионат Германии.
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