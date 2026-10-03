Англія на виїзді познущалася над Хорватією у Лізі націй з аномальним рахунком

Збірна Хорватії продовжила свою жахливу серію проти грандів. Пропустивши чотири на виїзді від Іспанії, підопічні Славена Білича поїхали до рідної Рієки тільки для того, щоб програти ще більш принизливо.

Збірна Англії добряче покуражилася над нещасними "картатими", повівши в рахунку 4:0 вже за стартові 45 хвилин матчу. У складі "трьох левів" виблискував капітан Гаррі Кейн, пише 24 Канал.

Хорватія – Англія 0:7

Голи: Кейн, 8, 53, Беллінгем, 21, Гордон, 39, Сака, 45, 68, Роджерс 87

Англійцям вистачило восьми хвилин, щоб відкрити рахунок: Беллінгем розрізав оборону на Кейна, Гаррі заввиграшки обіграв голкіпера Ліваковича.

На 21-ій хвилині Сака навісив до штрафного майданчика з правого флангу, Гордон приборкав м'яч і прострілив, а Беллінгем вчасно підставив ногу – і це 2:0, гол плюс пас для гравця Реала.

Третій гол теж прийшов з правої бровки атаки англійців: Кванса асистував Гордону, який бив головою.

Вже під завісу тайму Беллінгем оформив дубль асистів: його простріл замикав у сітку Сака. 4:0.

Якщо у перерві в роздягальні хорватів і була чоловіча розмова, то вона не допомогла. Англійці у другому таймі швидко відзначилися вп'яте, широчезна атака завершилася стрімким проривом з кількома пасами в один дотик, а завершував усе Кейн – дубль у найкращого бомбардира в історії збірної.

Агонія хорватів продовжилася на 68-ій хвилині, коли у складі гостей з'явився ще один автор дублю – Букайо Сака. А довершив принизлий розгром Роджерс за лічені хвилини до фінального свистка.

Огляд матчу Хорватія – Англія від MEGOGO, дивіться відео:

На гол престижу "картаті" не спромоглися. Тож у підсумку 0:7 – найбільша поразка в сучасній історії збірної Хорватії. Після такого Луці Модричу і компанії потрібно якось шукати в собі сили та мотивацію ще на один матч перед завершення міжнародної перерви – у вівторок, 6 жовтня, їм знову грати з іспанцями.