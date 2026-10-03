Збірна Англії добряче покуражилася над нещасними "картатими", повівши в рахунку 4:0 вже за стартові 45 хвилин матчу. У складі "трьох левів" виблискував капітан Гаррі Кейн, пише 24 Канал.

Хорватія – Англія 0:7

Голи: Кейн, 8, 53, Беллінгем, 21, Гордон, 39, Сака, 45, 68, Роджерс 87

Англійцям вистачило восьми хвилин, щоб відкрити рахунок: Беллінгем розрізав оборону на Кейна, Гаррі заввиграшки обіграв голкіпера Ліваковича.

На 21-ій хвилині Сака навісив до штрафного майданчика з правого флангу, Гордон приборкав м'яч і прострілив, а Беллінгем вчасно підставив ногу – і це 2:0, гол плюс пас для гравця Реала.

Третій гол теж прийшов з правої бровки атаки англійців: Кванса асистував Гордону, який бив головою.

Вже під завісу тайму Беллінгем оформив дубль асистів: його простріл замикав у сітку Сака. 4:0.

Якщо у перерві в роздягальні хорватів і була чоловіча розмова, то вона не допомогла. Англійці у другому таймі швидко відзначилися вп'яте, широчезна атака завершилася стрімким проривом з кількома пасами в один дотик, а завершував усе Кейн – дубль у найкращого бомбардира в історії збірної.

Агонія хорватів продовжилася на 68-ій хвилині, коли у складі гостей з'явився ще один автор дублю – Букайо Сака. А довершив принизлий розгром Роджерс за лічені хвилини до фінального свистка.

На гол престижу "картаті" не спромоглися. Тож у підсумку 0:7 – найбільша поразка в сучасній історії збірної Хорватії. Після такого Луці Модричу і компанії потрібно якось шукати в собі сили та мотивацію ще на один матч перед завершення міжнародної перерви – у вівторок, 6 жовтня, їм знову грати з іспанцями.