Гвардіола повертається: екстренер Манчестер Сіті знайшов несподіваний варіант роботи

Після десяти років, проведених на чолі Манчестер Сіті, каталонський коуч Хосеп Гвардіола зробив перерву у своїй тренерській діяльності. Але тривати вона може недовго: спеціаліста хочуть бачити на чолі збірної.

Відкрити дорогу до нового виклику для Гвардіоли може допомогти криза у Манчестер Юнайтед. Як пише The Athletic, "дияволи" викуплять чинний контракт аргентинця Маурісіо Почеттіно.

Яка збірна запрошує Гвардіолу

Без тренера ризикує опинитися команда-господарка останнього чемпіонату світу – Сполучені Штати. Маурісіо Почеттіно, який почав працювати з американцями у 2024 році, отримав пропозицію від Манчестер Юнайтед. Манкуніанці бачать у колишньому наставнику Тоттенгема рятівника від перебування у зоні вильоту АПЛ.

Запрошення Почеттіно стало для збірної США не лише іміджевим, але й великим фінансовим проєктом: під великі зарплатні апетити тренера у федерації футболу Штатів знайшли багатих спонсорів. Втрачати ці кошти і підписувати контракт з менш іменитим коучем американці не хотіли б.

Тож у керівництві тамтешнього футболу вже давно розглядають дві кандидатури: Юргена Клоппа і Пепа Гвардіоли. Німець лише нещодавно розпочав роботу зі своєю національною командою, тож є недоступним для пропозицій. Натомість Гвардіола якраз влітку став вільним агентом.

От тільки сам Пеп, судячи з усього, не надто зацікавлений у тому, щоб його творча відпустка завершилася настільки швидко. Каталонець планував добряче відпочити від стресу останніх років, а його погляд у майбутнє був спрямований на топові європейські збірні: наприклад, ходили чутки про можливий контракт зі збірною Італії.