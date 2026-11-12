Гвардиола возвращается: бывший тренер Манчестер Сити нашел неожиданный вариант работы

Открыть путь к новому вызову для Гвардиолы может помочь кризис в "Манчестер Юнайтед". Как пишет The Athletic, "дьяволы" выкупят действующий контракт аргентинца Маурисио Почеттино.

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Какая сборная приглашает Гвардиолу

Без тренера рискует остаться команда-хозяйка последнего чемпионата мира – Соединенные Штаты. Маурисио Почеттино, который начал работать с американцами в 2024 году, получил предложение от "Манчестер Юнайтед". Манкунианцы видят в бывшем наставнике "Тоттенхэма" спасителя от пребывания в зоне вылета АПЛ.

Приглашение Почеттино стало для сборной США не только имиджевым, но и большим финансовым проектом: чтобы удовлетворить высокие зарплатные аппетиты тренера, в федерации футбола США нашли богатых спонсоров. Терять эти средства и подписывать контракт с менее известным тренером американцы не хотели бы.

Поэтому в руководстве местного футбола уже давно рассматривают две кандидатуры: Юргена Клоппа и Пепа Гвардиолы. Немец лишь недавно приступил к работе со своей национальной командой, поэтому недоступен для предложений. Зато Гвардиола летом стал свободным агентом.

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Вот только сам Пеп, судя по всему, не слишком заинтересован в том, чтобы его творческий отпуск закончился так быстро. Каталонец планировал как следует отдохнуть от стресса последних лет, а его взгляд в будущее был устремлен на ведущие европейские сборные: например, ходили слухи о возможном контракте со сборной Италии.