До цього Мацей працював на Батьківщині, де мав досвід головного тренера лише у клубі Радом'як у сезоні 2023/2024. Раніше ми розповідали, де зараз Шовковський та чим він займається

На чолі дорослої команди Костюк відпрацював 27 матчів, здобувши 18 перемог, 2 нічиї та сім поразок. Минулий сезон Динамо завершило четвертим в УПЛ, але при цьому стало переможцем Кубка України. 

В поточній кампанії кияни вже вилетіли з єврокубків після поразки від Карабаха в Лізі конференцій. Раніше повідомлялось, що серед претендентів на пост тренера Динамо фігурував Сергій Ребров.