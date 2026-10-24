Суркіс хотів призначити новим тренером Динамо колишнього наставника Шахтаря

Для Динамо питання вибору нового головного тренера поки поставлено на павзу – президент клубу дав шанс Мацею Кендзьореку. Проте Ігор Суркіс думав про те, щоб повторити досвід, який колись він спробував із запрошенням у Київ Мірчі Луческу.

За інформацією проєкту Профутбол Digital, власник Динамо мав у шортлисті претендентів на посаду коуча колишнього наставника Шахтаря. Мова про нідерландця Патріка ван Леувена, пише 24 Канал.

Чи міг ван Лувен стати головним тренером Динамо

Фахівець із Нідерландів відомий своєю роботою з молодими футболістами: упродовж семи років з 2006-ого до 2013-ого він працював в юнацькій системі Шахтаря та зрештою очолив у Донецьку академію клубу.

Оскільки під орудою Ігоря Костюка Динамо розвивало саме молодіжний вектор, ван Леувен виглядав непоганим варіантом для київської команди. Він нібито входив до шортлисту з 3-4 тренерів, яких Ігор Суркіс розглядав на місце звільненого Костюка.

Проте постало питання виплати компенсації Кривбасу за дострокове розірвання контракту нідерландця, тож цю кандидатуру вирішено було не погоджувати.

За іронією долі, ван Леувен напередодні припинив співпрацю з криворіжцями, замість нього клуб очолить Олександр Петраков.

Спершу Луческу, тепер ван Леувен

Динамо вже не вперше розглядає співпрацю зі спеціалістом, який тісно пов'язаний із головним конкурентом киян – донецьким Шахтарем.

У 2020 році Ігор Суркіс сенсаційно призначив наставником команди найбільш успішного тренера в історії "гірників" Мірчу Луческу. А під час тренерських рокірувань останніх років серед претендентів на крісло коуча киян постійно фігурує ім'я хорвата Ігоря Йовічевича, що працював у Шахтарі після початку повномасштабного вторгнення росіян.