Суркис хотел назначить новым тренером Динамо бывшего наставника Шахтера

По информации проекта "Профутбол Digital", владелец "Динамо" имел в шорт-листе претендентов на должность главного тренера бывшего наставника "Шахтера". Речь идет о голландце Патрике ван Леувене, пишет 24 Канал.

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Мог ли ван Леувен стать главным тренером Динамо

Специалист из Нидерландов известен своей работой с молодыми футболистами: в течение семи лет с 2006-го по 2013-й он работал в юношеской системе "Шахтера" и в конечном итоге возглавил в Донецке академию клуба.

Поскольку под руководством Игоря Костюка "Динамо" развивало именно молодежное направление, ван Леувен выглядел неплохим вариантом для киевской команды. Он якобы входил в шорт-лист из 3–4 тренеров, которых Игорь Суркис рассматривал на место Костюка.

Однако возник вопрос о выплате компенсации "Кривбассу" за досрочное расторжение контракта с голландцем, поэтому эту кандидатуру было решено не утверждать.

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По иронии судьбы, ван Леувен накануне прекратил сотрудничество с криворожцами, вместо него клуб возглавит Александр Петраков.

Сначала Луческу, теперь ван Леувен

"Динамо" уже не впервые рассматривает возможность сотрудничества со специалистом, тесно связанным с главным конкурентом киевлян – донецким "Шахтером".

В 2020 году Игорь Суркис сенсационно назначил наставником команды самого успешного тренера в истории "горняков" Мирчу Луческу. А в ходе тренерских рокировок последних лет среди претендентов на кресло тренера киевлян постоянно фигурирует имя хорвата Игоря Йовичевича, работавшего в "Шахтере" после начала полномасштабного вторжения россиян.