"Золотий м’яч" отримає зірка Баварії: футболісту повідомили про офіційну фотосесію

Престижний футбольний приз цьогоріч може поїхати до Мюнхена. Футболіст чинного чемпіона Німеччини Гаррі Кейн є одним з головних фаворитів.

Переможець голосування уже знає про свій статус. Про це повідомив акаунт у соцмережі Х WinnaFC.

Хто виграв "Золотий м’яч-2026"

За повідомленням джерела, найкращим у голосуванні став нападник Баварії Гаррі Кейн. Для 33-річного англійського футболіста це може бути перша подібна перемога.

Гаррі Кейн отримав інформацію про те, що він виграв "Золотий м’яч", а його офіційна фотосесія запланована на цей тиждень,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що раніше це джерело запевняло про непотрапляння Кіліана Мбаппе у топ-5.

У середу, 21 жовтня, гол Гаррі Кейна з пенальті допоміг Баварії вибороти нічию у матчі третього туру Ліги чемпіонів проти лондонського Арсенала (2:2).

Після гри на запитання журналістів про його очікування Кейн відповів, що "вечір понеділка може стати для нього особливим днем".

Що станеться, якщо Кейн виграє "Золотий м’яч-2026"

Якщо англієць отримає престижну нагороду, він стане першим за 45 років футболістом Баварії, якому це вдалось. Минулого разу відповідною звитягою відзначився Карл-Хайнц Румменігге, який у 1981-му вдруге у кар’єрі виграв цей приз.

З того моменту найближче серед мюнхенців до перемоги був Роберт Левандовський. Він у 2021-му поступився лише Ліонелю Мессі та посів друге місце.

Церемонія Ballon d'Or відбудеться 26 жовтня у Лондоні. Голосування за найкращого футболіста світу завершено, тож переможець вже відомий, але офіційно про це оголосять лише під час заходу у столиці Великої Британії.