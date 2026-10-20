Мбаппе повідомили, що він навіть не потрапив у п'ятірку гравців, які претендують на "Золотий м'яч", пише WinnaFC.
Мбаппе може не увійти до топ-5 футболістів світу
Джерело інформує, що реакція французького форварда на звістку була вкрай негативною.
Хто ж потрапив до п'ятірки найкращих – джерело не повідомляє.
Водночас інформація ресурсу суперечить даним Motivaciones Futbol, яке напередодні інформувало, що саме французький нападник здобуде престижну нагороду.
Зазначається, що футболісту Реала вже повідомили цю новину.
Статистика Мбаппе
У минулому сезоні француз став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів, чемпіонату Іспанії та чемпіонату світу.
Так, форвард забив 25 голів у 31 матчі Ла Ліги, тоді як у єврокубках він провів 11 поєдинків, у яких забив 15 м'ячів.
На чемпіонаті світу в США, Канаді та Мексиці Мбаппе став найкращим бомбардиром турніру. За свої 10 голів на мундіалі француз отримав "Золоту бутсу".
Коли вручать "Золотий м'яч"
Церемонія Ballon d'Or відбудеться 26 жовтня у Лондоні. Голосування за найкращого футболіста світу завершено, тож переможець вже відомий, але офіційно про це оголосять під час церемонії нагородження.
На думку вболівальників, фаворитом на здобуття "Золотого м'яча" у 2026 році є Кіліан Мбаппе. На другому місці вінгер ПСЖ Хвіча Кварацхелія, а на третьому – нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн.
Серед претендентів на нагороду також є Ліонель Мессі. Аргентинський гравець планує відвідати подію.