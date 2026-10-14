Видання L’Equipe щорічно проводить своє опитування серед читачів щодо того, хто, на їхню думку, фаворит майбутньої премії. Результати наводить видання French Football Weekly.

Хто є фаворитами на "Золотий м'яч" 2026

Фаворитом уболівальників на здобуття "Золотого м'яча" у 2026 році є Кіліан Мбаппе. Француз отримав 34,2% голосів.

На другому місці вінгер ПСЖ Хвіча Кварацхелія. За нього проголосували 24,3% читачів. А на третій позиції – нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн, який отримав 8,6% голосів уболівальників.

Як фаворити провели минулий сезон

Варто відзначити, що Мбаппе в минулому сезоні, хоч і не здобув командних трофеїв ані в Реалі, ані в збірній Франції, має просто розкішні індивідуальні показники. Зокрема, Мбаппе став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії, найкращим голеадором Ліги чемпіонів і забив найбільше м'ячів на чемпіонаті світу в США, Канаді та Мексиці.

Хвіча Кварацхелія в складі ПСЖ став переможцем Ліги чемпіонів. Його визнали найкращим футболістом турніру. Він мав результативну дію в кожному матчі плейоф головного єврокубкового турніру. Звісно, визначних досягнень зі збірною Грузії він не мав, але клубний сезон провів на найвищому рівні.

Головне досягнення Гаррі Кейна в минулому сезоні – звання найкращого бомбардира Європи, за що він отримав "Золоту бутсу". На чемпіонаті світу збірна Англії з Гаррі Кейном у складі виборола бронзові медалі.

Цікаво, що читачі L’Equipe не вважають Ліонеля Мессі фаворитом на отримання "Золотого м'яча". Він провів видатний чемпіонат світу в 39 років. Раніше була інформація, що аргентинець разом із родиною відвідає церемонію вручення "Золотого м'яча" в Лондоні.

Щоправда, згодом Фабріціо Романо повідомив, що участь Ліонеля Мессі в церемонії вручення "Золотого м'яча" досі лишається під питанням. Це означає, що якщо аргентинець і буде там, то тільки для того, аби отримати нагороду, а не вручити її комусь іншому.