Утім, відсутність підтвердження участі зірки Інтер Маямі не зупинила обговорення його можливого приїзду до столиці Великої Британії. У футбольних спільнотах уже висунули кілька версій, пов'язаних із майбутньою церемонією та головним індивідуальним призом у футболі, передає 24 Канал.

Чому Мессі можуть не побачити на церемонії "Золотого м'яча"

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, участь 39-річного аргентинця в церемонії вручення "Золотого м'яча" наразі не підтверджена. Також повідомляється, що Мессі не запрошували для вручення нагороди переможцю.

Водночас раніше різноманітні фан-спільноти футболіста поширювали інформацію, що аргентинець усе ж може відвідати захід. За цими припущеннями, він міг приїхати до Лондона разом із дружиною Антонеллою Рокуццо та дітьми.

Церемонія відбудеться в понеділок, 26 жовтня, і стане 70-ю в історії нагороди. Переможця визначать за результатами голосування 100 журналістів із країн, які входять до першої сотні рейтингу ФІФА.

Мессі чи Ямаль: які теорії обговорюють уболівальники

Одне з припущень фанатів полягає в тому, що Мессі може приїхати до Лондона заради свого дев'ятого "Золотого м'яча". Прихильники цієї версії пов'язують можливий тріумф аргентинця з його виступами на чемпіонаті світу 2026 року, де він знову продемонстрував феноменальний рівень і допоміг збірній Аргентини дістатися фіналу.

Інша теорія передбачає, що Мессі міг би вручити нагороду наступному володарю престижного призу. У такому разі серед можливих кандидатів прихильники цієї версії називають Ламіна Ямаля – зірку Барселони та чемпіона світу 2026 року у складі збірної Іспанії. Ямаль знайомий із Мессі ще з дитинства: їхня спільна історія пов'язана з Барселоною, де аргентинець став легендою клубу.