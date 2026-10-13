Впрочем, отсутствие подтверждения участия звезды Интер Майами не помешало обсуждению его возможного приезда в столицу Великобритании. В футбольных сообществах уже выдвинули несколько версий, связанных с предстоящей церемонией и главной индивидуальной наградой в футболе, передает 24 Канал.

Почему Месси могут не увидеть на церемонии "Золотого мяча"

По информации журналиста Фабрицио Романо, участие 39-летнего аргентинца в церемонии вручения "Золотого мяча" пока не подтверждено. Также сообщается, что Месси не приглашали для вручения награды победителю.

В то же время ранее различные фан-сообщества футболиста распространяли информацию о том, что аргентинец все же может посетить мероприятие. По этим предположениям, он мог приехать в Лондон вместе с женой Антонеллой Рокуццо и детьми.

Церемония состоится в понедельник, 26 октября, и станет 70-й в истории награды. Победителя определят по результатам голосования 100 журналистов из стран, входящих в первую сотню рейтинга ФИФА.

Месси или Ямаль: какие теории обсуждают болельщики

Одно из предположений фанатов заключается в том, что Месси может приехать в Лондон ради своего девятого "Золотого мяча". Сторонники этой версии связывают возможный триумф аргентинца с его выступлениями на чемпионате мира 2026 года, где он вновь продемонстрировал феноменальный уровень и помог сборной Аргентины дойти до финала.

Другая теория предполагает, что Месси мог бы вручить награду следующему обладателю престижного приза. В таком случае среди возможных кандидатов сторонники этой версии называют Ламина Ямаля – звезду Барселоны и чемпиона мира 2026 года в составе сборной Испании. Ямаль знаком с Месси еще с детства: их общая история связана с Барселоной, где аргентинец стал легендой клуба.