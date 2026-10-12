Лионель Месси уже определился с тем, приедет ли он на церемонию вручения "Золотого мяча" в столицу Великобритании. Об этом активно говорят в аргентинских соцсетях.

Приедет ли Месси на церемонию вручения "Золотого мяча"

По сообщениям различных фан-сообществ футболиста, аргентинец будет присутствовать на церемонии вручения "Золотого мяча" 2026 года. Скорее всего, он будет в Лондоне не один, а вместе с женой и детьми.

В сети уже начали строить теории вокруг такого решения аргентинца. Одни считают, что Месси едет в столицу Великобритании, чтобы получить свой 9-й "Золотой мяч", поскольку в свои 39 лет он феноменально выступил на чемпионате мира по футболу и вывел сборную Аргентины в финал.

Другие полагают, что Месси сам будет вручать награду другому игроку. И, по версии сторонников этой теории, обладателем "Золотого мяча" в таком случае станет футболист Барселоны и чемпион мира 2026 года в составе сборной Испании Ламин Ямаль, который знаком с Лионелем еще с детства. Всемирно известна фотография, на которой аргентинец купает новорожденного испанца в ванночке в социальной рекламе от Unicef.

Что известно о "Золотом мяче" 2026

Аккаунт Winna F.C. в соцсети Х сообщил, что имя победителя "Золотого мяча" 2026 года уже известно, так же, как и победители во всех остальных номинациях. Правда, имя лучшего футболиста планеты по итогам сезона 2025/26 пока знают только организаторы.

До того, как в Лондоне состоится церемония награждения, организаторы не объявят имя победителя публично. Среди главных фаворитов на "Золотой мяч" в этом году – Лионель Месси, Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе, Гарри Кейн и Родри.

Например, украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин считает, что "Золотой мяч" должен получить его партнер по команде Килиан Мбаппе. Правда, другой версии от вратаря и не стоило ждать, поскольку Лунин и Мбаппе не только играют в одном клубе, но и дружат в жизни.