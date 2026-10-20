Мбаппе сообщили, что он даже не вошел в пятерку игроков, претендующих на "Золотой мяч", пишет WinnaFC.

Мбаппе может не войти в топ-5 футболистов мира

Источник сообщает, что реакция французского нападающего на эту новость была крайне негативной.

Кто же вошел в пятерку лучших – источник не сообщает.

В то же время информация ресурса противоречит данным Motivaciones Futbol, которое накануне сообщало, что именно французский нападающий получит престижную награду.

Отмечается, что футболисту Реала уже сообщили эту новость.

Статистика Мбаппе

В прошлом сезоне француз стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, чемпионата Испании и чемпионата мира.

Так, нападающий забил 25 голов в 31 матче Ла Лиги, тогда как в еврокубках он провел 11 матчей, в которых забил 15 мячей.

На чемпионате мира в США, Канаде и Мексике Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира. За свои 10 голов на мундиале француз получил "Золотую бутсу".

Когда вручат "Золотой мяч"

Церемония Ballon d'Or состоится 26 октября в Лондоне. Голосование за лучшего футболиста мира завершено, поэтому победитель уже известен, но официально об этом объявят во время церемонии награждения.

По мнению болельщиков, фаворитом на получение "Золотого мяча" в 2026 году является Килиан Мбаппе. На втором месте – вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия, а на третьем – нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн.

Среди претендентов на награду также числится Лионель Месси. Аргентинский футболист планирует посетить мероприятие.