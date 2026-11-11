Гімнаст-зрадник відмовився говорити про Україну і розповів про "прекрасне життя" в Хорватії

Колишній гімнаст збірної України Ілля Ковтун зізнався, що не шкодує про переїзд до Хорватії. Спортсмен назвав Осієк чудовим місцем для життя та тренувань.

Срібний призер Олімпіади-2024 у Парижі вже встиг стати одним із лідерів хорватської команди. Водночас його останні успіхи викликають неоднозначну реакцію серед українських уболівальників, повідомляє 24 Канал.

Ковтун захоплений життям у Хорватії

Про свої враження від переїзду Ковтун розповів в інтерв'ю національній телерадіокомпанії HRT. Гімнаст зізнався, що дуже задоволений рішенням оселитися в Осієку, де має всі необхідні умови для продовження спортивної кар'єри.

Я почав займатися у три роки, тож можна сказати, що за моїми плечима 20 років у гімнастиці. Поступово все це приносить плоди. Життя в Осієку прекрасне. Я щиро радий, що залишився тут,

– поділився спортсмен.

За словами Ковтуна, попри невеликі розміри міста, там є все необхідне для комфортного життя. Він окремо відзначив можливості для відпочинку, хороші тренувальні умови та привітність місцевих жителів.

Гімнаст також наголосив, що його спортивні результати є наслідком багаторічної наполегливої праці, а не випадковістю.

Про Україну 23-річний спортсмен не став згадувати.

Три медалі для Хорватії та неоднозначний епізод із росіянином

Нагадаємо, Ковтун змінив спортивне громадянство після Олімпійських ігор у Парижі, де здобув срібло у змаганнях на паралельних брусах. Після переходу до хорватської збірної уродженець Черкас уже приніс новій команді три медалі чемпіонатів Європи та світу.

Нещодавно українець за походженням знову опинився в центрі уваги. На чемпіонаті світу він здобув срібну нагороду для Хорватії, а під час церемонії нагородження позував на подіумі поруч із представником Росії.

Олімпійського призера вважають в Україні зрадником через разючу зміну позиції: спершу він всіляко розповідав про любов до своєї країни і навіть зробив патріотичне тату, а потім раптово змінив громадянство і почав критикувати Україну.