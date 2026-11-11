Гимнаст-предатель отказался говорить об Украине и рассказал о "прекрасной жизни" в Хорватии

Серебряный призер Олимпиады-2024 в Париже уже успел стать одним из лидеров хорватской сборной. В то же время его последние успехи вызывают неоднозначную реакцию среди украинских болельщиков, сообщает 24 Канал.

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Ковтун в восторге от жизни в Хорватии

О своих впечатлениях от переезда Ковтун рассказал в интервью национальной телерадиокомпании HRT. Гимнаст признался, что очень доволен решением поселиться в Осиеке, где у него есть все необходимые условия для продолжения спортивной карьеры.

Я начал заниматься в три года, так что можно сказать, что за моими плечами 20 лет в гимнастике. Постепенно все это приносит плоды. Жизнь в Осиеке прекрасна. Я искренне рад, что остался здесь– поделился спортсмен.

По словам Ковтуна, несмотря на небольшие размеры города, там есть все необходимое для комфортной жизни. Он особо отметил возможности для отдыха, хорошие условия для тренировок и радушие местных жителей.

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Гимнаст также подчеркнул, что его спортивные результаты являются следствием многолетнего упорного труда, а не случайностью.

Об Украине 23-летний спортсмен не стал упоминать.

Три медали для Хорватии и неоднозначный эпизод с россиянином

Напомним, Ковтун сменил спортивное гражданство после Олимпийских игр в Париже, где завоевал серебро в соревнованиях на параллельных брусьях. После перехода в хорватскую сборную уроженец Черкасс уже принес новой команде три медали чемпионатов Европы и мира.

Недавно украинец по происхождению вновь оказался в центре внимания. На чемпионате мира он завоевал серебряную медаль для Хорватии, а во время церемонии награждения позировал на подиуме рядом с представителем России.

Олимпийского призера в Украине считают предателем из-за резкой смены позиции: сначала он всячески рассказывал о любви к своей стране и даже сделал патриотическую татуировку, а затем внезапно сменил гражданство и начал критиковать Украину.