Шахтар у більшості програв Інтеру: результат матчу Ліги чемпіонів

Шахтар зіграв виїзний матч Ліги чемпіонів проти міланського Інтера. Цей поєдинок подарував багато надій, але завершився поразкою української команди.

Єдиний представник україни в основному раунді єврокубків зіграв виїзний поєдинок проти Інтера.. Про матч третього туру Ліги чемпіонів розповідає 24 Канал.

Як склався матч Інтер – Шахтар

На старті поєдинку активнішими були чинні чемпіони Італії. У перші 20 хвилин гри по воротах Дмитра Різника небезпечно пробивали Маркус Тюрам, Хакан Чалханоглу та Анж-Йоан Бонні.

Інтер – Шахтар – 1:0

Гол: Аугусто 77'

Видалення: Бастоні 69'

Щоправда, відзначитись господарям поля не вдалось, а з другої половини тайму український клуб почав вирівнювати хід матчу. Ще до перерви Валерій Бондар та Олег Очеретько мали непогані нагоди.

Стартові 45 хвилин завершились "сухою" нічиєю, а найважливішим та негативним моментом для команди Арди Турана стала травма Педріньйо, якого на 32-й хвилині замінив Єгор Назарина.

Друга половина матчу розпочалась з великої кількості фізичної боротьби. На 54 хвилині ледь не дійшло до бійки між командами, але конфліктний епізод швидко припинився і лише Маркус Тюрам вийшов із нього із жовтою карткою.

Невдовзі дійшло до більшого. Алессандро Бастоні на 66-й та 69 хвилині отримав дві жовті картки після неспортивної поведінки.

Український клуб спробував виграти матч, але на 77 хвилині колишній футболіст Шахтаря Генріх Мхітарян віддав чудовий пас на Карлоса Аугусто, а бразилець переграв Дмитра Різника – 1:0. Інтер перервав серію з чотирьох поспіль поразок у Лізі чемпіонів.

Що відомо про виступ Шахтаря у Лізі чемпіонів 2026/27

Наступний матч у головному євротурнірі Шахтар зіграє 3 листопада на "Стемфорд Бридж". О 19:45 за київським часом українська команда розпочне зустріч з португальським Спортінгом.

Щоб пробитися у раунд плей-оф, Шахтарю потрібно фінішувати у турнірній таблиці не нижче 24-го місця. Зокрема, клуби, які за підсумками групового етапу посядуть перші вісім місць, вийдуть до 1/8 фіналу. Водночас команди з 9-ї до 24-ї позиції гратимуть в 1/16 фіналу.

Нагадаємо, що у другому турі представники УПЛ здобули першу перемогу у поточному турнірі Ліги чемпіонів.