Единственный представитель Украины в основной стадии еврокубков сыграл выездной матч против Интера. О матче третьего тура Лиги чемпионов рассказывает 24 Канал.

Как сложился матч Интер – Шахтер

В начале матча более активными были действующие чемпионы Италии. В первые 20 минут игры по воротам Дмитрия Ризника опасно пробивали Маркус Тюрам, Хакан Чалханоглу и Анж-Йоан Бонни.

Интер – Шахтер – 1:0

Гол: Аугусто 77'

Удаление: Бастони 69'

Щоправда, отличиться хозяевам поля не удалось, а со второй половины тайма украинский клуб начал выравнивать ход матча. Еще до перерыва Валерий Бондарь и Олег Очеретько имели неплохие моменты.

Первые 45 минут завершились "сухой" ничьей, а самым важным и негативным моментом для команды Арды Турана стала травма Педринью, которого на 32-й минуте заменил Егор Назарина.

Вторая половина матча началась с большого количества физической борьбы. На 54-й минуте едва не дошло до драки между командами, но конфликтный эпизод быстро прекратился, и только Маркус Тюрам вышел из него с желтой карточкой.

Вскоре дело дошло до более серьезного инцидента. Алессандро Бастони на 66-й и 69-й минутах получил две желтые карточки за неспортивное поведение.

Украинский клуб попытался выиграть матч, но на 77-й минуте бывший футболист Шахтера Генрих Мхитарян отдал великолепный пас на Карлоса Аугусто, а бразилец переиграл Дмитрия Ризника – 1:0. Интер прервал серию из четырех подряд поражений в Лиге чемпионов.

Что известно о выступлении Шахтера в Лиге чемпионов 2026/27

Следующий матч в главном евротурнире Шахтер сыграет 3 ноября на "Стэмфорд-Бридж". В 19:45 по киевскому времени украинская команда начнет встречу с португальским Спортингом.

Чтобы пробиться в раунд плей-офф, Шахтеру нужно занять в турнирной таблице не ниже 24-го места. В частности, клубы, занявшие по итогам группового этапа первые восемь мест, выйдут в 1/8 финала. В то же время команды с 9-й по 24-ю позицию будут играть в 1/16 финала.

Напомним, что во втором туре представители УПЛ одержали первую победу в текущем турнире Лиги чемпионов.