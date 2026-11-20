Михайло Мудрик дав велике скандальне інтерв'ю Дмитру Гордону. З-поміж усього він ще й "наїхав" на президента УАФ Андрія Шевченка через гроші.

Скандальне інтерв'ю з'явилось на ютуб-каналі "В гостях у Гордона". У ньому футболіст розчарувався в діях і вчинках президента УАФ Андрія Шевченка.

Чому Мудрик "наїхав" на Шевченка за гроші

Мудрик розповів, що раніше в збірній України було краще. Він чув це від багатьох футболістів. Він і сам особисто застав попередніх керівників УАФ. І багато хлопців, із якими спілкується Мудрик, теж мають із чим порівнювати.

Зараз ситуація трохи гірша. Гроші виплачуються, але їх потрібно дуже довго чекати. Іноді оголошують одну суму, а доходить менше,

– зазначив футболіст.

Він додав, що Андрій Шевченко каже, що це податки. Просто елементарні моменти. За словами Мудрика, футбол, як і життя, складається з деталей. Коли ти виходиш на поле, а тренер пояснює тактику, це вже фінальна стадія формування результату.

До цього відбувається дуже багато подій, які теж впливають. Ось раніше, я знаю, в збірній перельоти, проживання, безпека, ставлення – все було на набагато вищому рівні,

– зауважив гравець Тоттенгема.

Як він зазначив, були ситуації, коли футболісти отримували травму в збірній, а їм казали, що не можуть одразу зробити МРТ, бо все зачинено. Треба летіти у свій клуб, і все робити там.

Які ще претензії до Шевченка висловив Мудрик

Мудрик розказав, що коли він здав позитивний допінг-тест, то Андрій Шевченко зв'язався з ним. Утім, за його словами, не для того, щоб допомогти, а щоб запитати, як у гравця справи.

Коли й так зрозуміло, що не дуже. Зв'язався. Це різні види зв'язку,

– наголосив Михайло.

Він переконує, що слів підтримки від Шевченка не пам'ятає. Ніхто з УАФ чи збірної не вибачився перед гравцем, мовляв, це вони щось проґавили. Максимальне заперечення всього, що відбувається, аби тільки не залишитись винним.

Слід додати, що Андрій Шевченко ще у 2025 році все ж висловлював публічну підтримку футболісту збірної України.

Крім того, президент УАФ уже відреагував на інтерв'ю Мудрика та відкинув будь-які звинувачення з боку гравця в бік збірної чи УАФ. А також повідомив, що представники гравця на той момент Челсі зв'язувались із керівництвом асоціації, аби хтось із УАФ узяв усю провину в допінгу Мудрика на себе.