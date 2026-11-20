Скандальное интервью появилось на YouTube-канале "В гостях у Гордона". В нем футболист выразил разочарование действиями и поступками президента УАФ Андрея Шевченко.

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Почему Мудрик наехал на Шевченко из-за денег

Мудрик рассказал, что раньше в сборной Украины было лучше. Он слышал это от многих футболистов. Он и сам лично застал предыдущих руководителей УАФ. И многие ребята, с которыми общается Мудрик, тоже имеют с чем сравнивать.

Сейчас ситуация немного хуже. Деньги выплачиваются, но их приходится ждать очень долго. Иногда объявляют одну сумму, а доходит меньше– отметил футболист.

Он добавил, что Андрей Шевченко говорит, что это налоги. Просто элементарные моменты. По словам Мудрика, футбол, как и жизнь, состоит из деталей. Когда ты выходишь на поле, а тренер объясняет тактику, это уже финальная стадия формирования результата.

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До этого происходит очень много событий, которые тоже влияют. Вот раньше, я знаю, в сборной перелеты, проживание, безопасность, отношение – все было на гораздо более высоком уровне– отметил игрок Тоттенхэма.

Как он отметил, бывали ситуации, когда футболисты получали травмы в сборной, а им говорили, что не могут сразу сделать МРТ, потому что все закрыто. Приходится лететь в свой клуб и все делать там.

Что еще высказал Мудрик по поводу Шевченко

Мудрик рассказал, что, когда он сдал положительный допинг-тест, Андрей Шевченко связался с ним. Впрочем, по его словам, не для того, чтобы помочь, а чтобы спросить, как у игрока дела.

Когда и так понятно, что не очень. Связался. Это разные виды связи– подчеркнул Михаил.

Он утверждает, что слов поддержки от Шевченко не помнит. Никто из УАФ или сборной не извинился перед игроком, мол, это они что-то упустили. Максимальное отрицание всего происходящего, лишь бы только не остаться виновным.

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Следует добавить, что Андрей Шевченко еще в 2025 году все же выражал публичную поддержку футболисту сборной Украины.

Кроме того, президент УАФ уже отреагировал на интервью Мудрика и отверг любые обвинения со стороны игрока в адрес сборной или УАФ. А также сообщил, что представители игрока, на тот момент выступавшего за Челси, связывались с руководством ассоциации, чтобы кто-то из УАФ взял всю вину за допинг Мудрика на себя.